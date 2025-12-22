Bangladesh Political Crisis: उस्मान हादी की हत्या के बाद, जातीय श्रमिक शक्ति नेता मोतालेब शिकदर को सिर पर मारी गई गोली

ढाका: बांग्लादेशी एक्टिविस्ट इंकाइब मोनचो के नेता उस्मान हादी की हत्या के कुछ ही दिनों बाद, नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) से जुड़े जातीय श्रमिक शक्ति के एक और राजनीतिक नेता को खुलना में दिनदहाड़े गोली मार दी गई।

नेशनल सिटिजन पार्टी से जुड़े लेबर विंग जातीय श्रमिक शक्ति के नेता मोतालेब शिकदार को दोपहर के आसपास गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक, यह हमला शहर के सोनाडांगा इलाके में दोपहर से कुछ देर पहले हुआ।

पार्टी की जॉइंट चीफ ऑर्गनाइज़र महमूदह मितु ने भी शूटिंग की पुष्टि की, और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में पोस्ट किया और शिकदार की घायल हालत वाली एक तस्वीर भी शेयर की। उन्होंने कहा, "एनसीपी के खुलना डिवीजन के प्रमुख और एनसीपी श्रमिक शक्ति के केंद्रीय आयोजक, मोतालेब शिकदार को कुछ देर पहले गोली मार दी गई।"

बीडी न्यूज़ के अनुसार, पुलिस ने बताया कि हमले के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत दखल दिया और शिकदार को इमरजेंसी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। क्राइम सीन और अस्पताल दोनों जगहों पर पुलिस तैनात कर दी गई है, और यह भी बताया कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और जानकारी शेयर की जाएगी।

यह घटना ऐसे समय हुई जब उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा की नई लहर के कारण बांग्लादेश में अशांति फैली हुई है। शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में रिक्शा में यात्रा करते समय करीब से गोली मारी गई थी। 15 दिसंबर को उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को चोटों के कारण उनकी मौत हो गई।

