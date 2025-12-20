VIDEO: बांग्लादेश के ढाका में उस्मान हादी के जनाज़े में भारी हुजूम, मुहम्मद यूनुस भी मौजूद
By रुस्तम राणा | Updated: December 20, 2025 16:52 IST2025-12-20T16:52:19+5:302025-12-20T16:52:19+5:30
ढाका: बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी के जनाज़े के जुलूस की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनकी मौत के बाद देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जनाज़ा ढाका के मानिक मिया एवेन्यू में हो रहा है। मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस भी वहां मौजूद थे। हादी का शव, जिसे राष्ट्रीय झंडे में लपेटा गया था, शुक्रवार शाम को बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से हज़रत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा।
अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस, उनकी परिषद के सदस्य और सेना प्रमुख जनरल वाकर-उज़-ज़मान अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हादी को यूनिवर्सिटी की सेंट्रल मस्जिद में दफनाया गया और उन्हें राष्ट्रीय कवि काज़ी नज़रुल इस्लाम के बगल में सुपुर्द-ए-खाक किया गया।
#WATCH | Bangladesh | The funeral procession of Osman Hadi, a key leader in the protests against Sheikh Hasina, who died on 18 December, is underway at Manik Mia Avenue in Dhaka.pic.twitter.com/FSoJSfM6TT— ANI (@ANI) December 20, 2025
यूनुस ने हादी की मौत के बाद एक दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की। हादी पिछले साल छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिसके कारण शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को सत्ता से हटना पड़ा था। हादी की मौत 12 दिसंबर को ढाका के बीचो-बीच बिजोयनगर इलाके में अपना चुनावी कैंपेन शुरू करते समय नकाबपोश बंदूकधारियों द्वारा सिर में गोली मारे जाने से हुई।
हादी के अंतिम संस्कार में बोलते हुए यूनुस ने कहा, "हादी, तुम खोओगे नहीं। कोई तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। तुम पीढ़ियों तक हमारे साथ रहोगे।" इस बीच, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने शनिवार को घोषणा की कि कथित ईशनिंदा के आरोप में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या और बेरहमी से मौत के मामले में कम से कम सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
VIDEO | Bangladesh: People throng the Parliament area to attend the funeral of July uprising leader, Sharif Osman Hadi, in Dhaka.— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2025
Hadi, one of the leaders who had taken part in the student-led protests last year – termed as July Uprising - and a candidate for the scheduled… pic.twitter.com/gVP3hmY1oS
यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, जिससे लोगों और दुनिया भर के कई मानवाधिकार संगठनों में गुस्सा फैल गया है।