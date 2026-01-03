बांग्लादेश चुनाव 2026ः जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन पर नाखुश छात्र संगठन?, 8 दिन में नेशनल सिटिजन पार्टी के 13 नेताओं का इस्तीफा

Highlights ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एनसीपी के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी। संयुक्त संयोजक व ढाका-17 सीट से उम्मीदवार ताजनुवा जबीन इस्तीफा दे चुके हैं। गठबंधन को लेकर एक ज्ञापन पार्टी संयोजक नाहिद इस्लाम को भेजा है।

ढाकाः बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन को लेकर पिछले आठ दिन में छात्रों के नेतृत्व वाली नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) के 13 केंद्रीय नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वेब पोर्टल ‘द बिजनेस स्टैंडर्ड’ ने शनिवार को खबर दी कि जमात के साथ गठबंधन के अलावा, इन नेताओं ने एनसीपी के खिलाफ कई आरोप भी लगाए हैं, जिनमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक समझौते शामिल हैं। खबर के अनुसार, आपत्तियों के बावजूद जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान ने पिछले सप्ताह ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एनसीपी के साथ गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी।

गठबंधन की औपचारिक घोषणा से पहले ही एनसीपी के 30 केंद्रीय नेताओं ने पार्टी संयोजक नाहिद इस्लाम को एक ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित समझौते पर आपत्ति जताई थी। ज्ञापन पर पहले हस्ताक्षरकर्ता और एनसीपी के संयुक्त सदस्य-सचिव मुश्फिक उस सालीहिन ने उस समय पत्रकारों से कहा था कि उन्होंने “जुलाई विद्रोह’’ की जवाबदेही और पार्टी के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, संभावित गठबंधन को लेकर एक ज्ञापन पार्टी संयोजक नाहिद इस्लाम को भेजा है।

खबर में कहा गया है कि 25 दिसंबर के बाद से एनसीपी के संयुक्त सदस्य-सचिव और चटगांव-16 से पार्टी के उम्मीदवार मीर अरशदुल हक, संयुक्त सदस्य सचिव तसनीम जारा और संयुक्त संयोजक व ढाका-17 सीट से उम्मीदवार ताजनुवा जबीन इस्तीफा दे चुके हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, इस्तीफा देने वाले अन्य नेताओं में आजाद खान भासानी, आरिफ सोहेल, खालिद सैफुल्लाह, मुश्फिक उस सालीहिन, खान मोहम्मद मुरसलीन, फरहाद आलम भुइयां, अल अमीन अहमद टुटुल, आसिफ मुस्तफा जमाल, मीर हबीब अल मंजूर और वाहिदुज्जमां शामिल हैं।

