Bangladesh: हिंदू युवक की हत्या मामले में बांग्लादेशी सरकार का एक्शन, 10 आरोपी गिरफ्तार

Bangladesh: बांग्लादेश के मैमनसिंह में 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या के सिलसिले में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) ने सात संदिग्धों को पकड़ा, जबकि पुलिस ने तीन अन्य को गिरफ्तार किया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार, मुहम्मद यूनुस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि "मैमनसिंह हिंदू युवक पिटाई हत्या मामले में 10 गिरफ्तार।"

गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं: मो. लिमोन सरकार (19), मो. तारेक हुसैन (19), मो. मानिक मियां (20), इरशाद अली (39), निजुम उद्दीन (20), आलमगीर हुसैन (38) और मो. मिराज हुसैन अकन (46)। RAB ने उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस ने अन्य तीन, यानी मो. अजमोल हसन सगीर (26), मो. शाहीन मियां (19) और मो. नजमुल को गिरफ्तार किया।

उन्होंने आगे कहा कि RAB और पुलिस ने उपरोक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाया।

दीपू चंद्र दास को कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था, और उसके शव को आग लगा दी गई थी। इस घटना से बड़े पैमाने पर गुस्सा और निंदा हुई। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने बांग्लादेश के मैमनसिंह के भालुका में दीपू चंद्र दास नाम के एक युवा हिंदू व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की कड़ी निंदा की है।

ময়মনসিংহ হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ১০



ময়মনসিংহ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫: ময়মনসিংহের ভালুকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দিপু চন্দ্র দাসকে (২৭) পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় দশজনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।



গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে র… — Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) December 20, 2025

बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह ने एक बयान में कहा, "कल (18 दिसंबर) रात करीब 9:00 बजे मैमनसिंह के भालुका में, बदमाशों के एक समूह ने तथाकथित ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास नाम के एक गारमेंट वर्कर को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला। फिर उन्होंने उसके शव को एक पेड़ से लटका दिया और आग लगा दी, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतें हुईं।"

कैसे हुआ हिंदू युवक की मौत?

यह लिंचिंग छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश भर में अशांति के बीच हुई। हादी, इंकलाब मंच के संयोजक, एक प्रमुख छात्र कार्यकर्ता और फरवरी 2026 के आगामी राष्ट्रीय चुनावों के लिए संसदीय उम्मीदवार थे, जिनकी 18 दिसंबर, 2025 को सिंगापुर में ढाका में हुए हमले में लगी गोली के घावों का इलाज कराते समय मौत हो गई थी।

शरीफ उस्मान हादी की अंतिम संस्कार प्रार्थना सेवा शनिवार को बांग्लादेश में संपन्न हुई। प्रार्थना सेवा में इंकलाब मंच के संयोजक के लिए प्रार्थना करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। परिवार की इच्छा के अनुसार, हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरूल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया।

हादी ने आगामी चुनाव में ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की थी, उन्हें 12 दिसंबर को राजधानी के विजय नगर इलाके में रिक्शे से यात्रा करते समय करीब से गोली मार दी गई थी। पुलिस ने बताया कि दो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और मौके से भागने से पहले गोलीबारी की।

