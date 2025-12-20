बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हिजाब न पहनने वाली महिलाओं पर हमलों से गुस्सा भड़का

ढाका: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दो वीडियो में बांग्लादेश में युवा एक्टिविस्ट उस्मान हादी की हत्या के बाद महिलाओं पर हो रहे गंभीर हमलों को दिखाया गया है। इससे चल रही अशांति के बीच कानून-व्यवस्था को लेकर बड़े पैमाने पर गुस्सा और चिंता फैल गई है।

इनमें से एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि एक ईसाई महिला पर पुरुषों के एक ग्रुप ने हमला किया, क्योंकि उसे वेस्टर्न कपड़े पहने हुए और बुर्का या हिजाब न पहने हुए देखा गया था। एक और पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि दो मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का और हिजाब न पहनने के कारण हमला किया गया। ये दावे ऑनलाइन शेयर किए गए हैं, साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसी घटनाएं हादी की मौत के बाद देश में बिगड़ती स्थिति को दिखाती हैं।

रिपोर्टिंग के समय बांग्लादेशी अधिकारियों की ओर से इन खास घटनाओं के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, इन पोस्ट्स ने मौजूदा अस्थिरता के दौर में महिलाओं की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और सांप्रदायिक तनाव को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज़ कर दी है।

उस्मान हादी की मौत के बाद बढ़ता तनाव

बांग्लादेश में इंकलाब मंच प्लेटफॉर्म के युवा नेता और आयोजक शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से अशांति बढ़ गई है। हादी, जो 2024 छात्र विद्रोह आंदोलन से जुड़े थे, को 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी और बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसके बाद ढाका और दूसरे शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों की अधिकारियों से झड़प हुई और उन्होंने मीडिया दफ्तरों और राजनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया।

अंतरिम सरकार ने इस हत्या को "सोची-समझी साज़िश" बताया है और दोषियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाने के साथ-साथ उनकी गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को नकद इनाम देने की घोषणा की है।

सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर चिंताएँ

महिलाओं पर कथित हमलों की घटनाएँ, जो ऑनलाइन बड़े पैमाने पर शेयर की गई हैं, उनसे चल रहे प्रदर्शनों और राजनीतिक तनाव के बीच सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। अधिकारियों ने और हिंसा को रोकने के लिए कई इलाकों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की हैं, हालांकि देश के कुछ हिस्सों में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है।

अधिकारियों ने अभी तक ड्रेस या धार्मिक पहचान से जुड़े हमलों के बारे में खास दावों पर कोई बयान जारी नहीं किया है, जबकि चल रही अशांति के दौरान संयम, जवाबदेही और नागरिकों की सुरक्षा की मांगें बढ़ रही हैं।

