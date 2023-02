ईरान: हिजाब नहीं पहनने पर छोटी बच्ची के मुंह पर हमला, हमलावरों ने चेहरे को किया लहूलुहान, देखें फोटो-वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर ईरान की एक लड़की का फोटो-वीडियो खूब वायरल हो रहा है। फोटो-वीडियो में लड़की को लहूलुहान होते हुए देखा गया है। दावा है कि लड़की द्वारा हिजाब नहीं पहनने पर उस पर हमला हुआ है।

तेहरान: वायरल हो रहे एक वीडियो और कुछ फोटो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह ईरान का है जहां एक छोटी लड़की को कथित तौर पर हिजाब नहीं पनने पर मारा गया है। वीडियो और फोटो में लड़की को रोते और उसके मुंह से खून निकलते हुए देखा गया है।

इस घटना को लेकर कई ट्विटर यूजर्स ने फोटो और वीडियो शेयर किया है जिसमें पीड़िता को देखा जा सकता है। आपको बता दें ईरान में हिजाब पहनने अनिवार्य है और ऐसे में जो इस कानून को नहीं मानता है, उसके साथ कथित तौर पर सख्ती की जाती है।

बुधवार से ही तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़की को देखा जा रहा है जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वह स्कूल ड्रेस में है। जानकारी के अनुसार, प्राथमिक विद्यालय की छात्रा सारा शिराजी को कथित तौर पर हिजाब नहीं पहनने के लिए रजिया हफ्त बारादरन नामक एक महिला द्वारा हमला किया गया है।

Little girl bleeding after getting hit in Iran.



Her fault? She didn’t wear Hijab.



“Hijab is a choice” is the biggest scam of our timespic.twitter.com/YYsCjrxOtU — Monica Verma (@TrulyMonica) February 22, 2023

दावा है कि सारा शिराजी पर ऐसे हमला किया गया है कि उसकी मुंह में काफी चोटें आई है जिस कारण वह खून-खून हो गई है। यही नहीं दावा यह भी है कि सारा शिराजी के घर वालों को भी इस घटना को लेकर चुप रहने को कहा गया है और यह धमकी दी गई है कि अगर उनके द्वारा इस घटना का विरोध हुआ और इसे लेकर मीडिया से राफ्ता किया गया तो उनका भी हाल महसा अमिनी जैसा होगा।

#Sara_Shirazi, the girl who was beaten by #Razieh_Haft_Bradaran for the compulsory hijab, is not in a good mental condition

The Islamic republic has threatened her family that if they tell what happened to their daughter, we will repeat the story of #Mehsa_Amini

Be our voice! pic.twitter.com/dhHZFpdAwo — Meunique (@Meeeeluniq) February 22, 2023

क्या है पूरा मामला

इस लड़का का यह वीडियो ट्विटर यूजर मोनिका वर्मा द्वारा शेयर किया गया है जिसमें दो महिलाओं को बच्चों की मदद करते हुए देखी गई है। वहीं एक और यूजर ने इस घटना की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि यह हमला जिया हफ्त बारादरन नामक एक महिला द्वारा किया गया है।

आपको बता दें कि ईरान में 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद वहां पर हिजाब को अनिवार्य कर दिया था। ऐसे में महिलाएं और लड़कियों द्वारा ईरान के सरकारी भवनों, स्कूलों और कार्यालयों को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना जरूरी है।

It's not scene of a horror or crime movie, it's a real life of Iranian children.#Sara_Shirazi elementary student who was attacked by a brutal islamist on her school way because the obligatory hijab. Her family is threatened to keep silent. #IRGCterorrists@UNHumanRights@UNICEFpic.twitter.com/ts7kvQzVoC — Mike Yami (@MikeYami_) February 22, 2023

ऐसे में ईरान के इस कानून को नहीं मानने और सार्वजनिक स्थानों पर बिना सही से कपड़े पहनने के कारण 22 साल की महसा अमिनी को ईरानी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था जिसके बाद में मृत्यु हो गई थी।

