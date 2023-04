Astronaut Christina Koch: अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच चंद्रमा का चक्कर लगाने वाली बनेंगी पहली महिला, नासा ने की घोषणा

Highlights नासा ने चांद का चक्कर लगाने वाली टीम और मिशन का ऐलान कर दिया है इस मिशन के लिए चार एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया गया है, जिनमें एक क्रिस्टीना कोच का नाम भी शामिल है ऐसे में क्रिस्टीना चंद्रमा के चक्कर लगाने वाली पहली महिला होंगी

नई दिल्ली:नासा ने चांद का चक्कर लगाने वाली टीम का ऐलान कर दिया है। इस मिशन के लिए चार एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया गया है, जिनमें एक क्रिस्टीना कोच का नाम भी शामिल है। ऐसे में क्रिस्टीना चंद्रमा के चक्कर लगाने वाली पहली महिला होंगी। नासा ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिकी नौसेना के पूर्व फाइटर पायलट रीड वाइसमैन और विक्टर ग्लोवर, अनुभवी अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच, कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैनसेन आर्टेमिस-2 मिशन की टीम होगी।

कोच ने मिशन के लिए अपने नाम की घोषणा के बाद कहा, यहां होना सम्मान की बात है। जब मैं इस मिशन के बारे में सोचता हूं, तो यह अपने आप में बहुत ही शानदार है। हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट की सवारी करने जा रहे हैं और हम हजारों मील की चोटियों तक पहुंचेंगे और सभी प्रणालियों का परीक्षण करेंगे और फिर हम चंद्रमा की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे चंद्रमा पर इस मिशन पर दुनिया के उत्साह, आकांक्षाओं और सपनों को अपने साथ ले जाने वाले हैं।

नासा का यह 10-दिवसीय मिशन है जो अपोलो मिशन के बाद से मानवता को फिर से चंद्रमा पर उतरने के करीब लाएगी। आखिरी बार मानव चंद्रमा पर 1972 में चला था जब अपोलो 17 के कमांडर यूजीन सर्नन ने पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह पर अपने पैरों के निशान छोड़े थे।

