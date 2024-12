पृथ्वी से टकराने की कगार पर क्षुद्रग्रह, आज रात को होगा दुर्घटनाग्रस्त

Highlights लगभग 70 सेमी व्यास वाला एक छोटा क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराने की दिशा में है आज इसके उत्तरी साइबेरिया के वायुमंडल में प्रवेश करने की उम्मीद इस घटना के भारतीय समयानुसार रात 9:45 बजे के आसपास होने की संभावना

नई दिल्ली: लगभग 70 सेमी व्यास वाला एक छोटा क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराने की दिशा में है, जिसके आज उत्तरी साइबेरिया के वायुमंडल में प्रवेश करने की उम्मीद है। यह प्रभाव भारतीय समयानुसार रात 9:45 बजे के आसपास होने की संभावना है, जिसमें पाँच मिनट का संभावित अंतर हो सकता है। सौभाग्य से, विशेषज्ञों ने आश्वासन दिया है कि यह घटना हानिरहित होगी, जिसके परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण क्षति के बजाय एक शानदार आग का गोला बनने की संभावना है।

यह क्षुद्रग्रह, जिसका नाम अभी तक नहीं बताया गया है, दुनिया भर में अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा निगरानी की जा रही पृथ्वी के निकटवर्ती पिंडों की बढ़ती सूची का हिस्सा है। इस विशेष पिंड का पता पृथ्वी के वायुमंडल में इसके अपेक्षित प्रवेश से कुछ समय पहले ही लगाया गया था, जो क्षुद्रग्रह प्रक्षेप पथों को ट्रैक करने और भविष्यवाणी करने में हुई प्रगति को दर्शाता है।

जैसे ही क्षुद्रग्रह निकट आता है, वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसके जलने की उम्मीद है, जिससे जमीन से दिखाई देने वाली एक चमकदार चमक पैदा होगी। ऐसे छोटे क्षुद्रग्रह अक्सर हानिरहित रूप से विघटित हो जाते हैं, क्योंकि उनका आकार आमतौर पर उन्हें वायुमंडलीय प्रवेश के दौरान उत्पन्न तीव्र गर्मी से बचने से रोकता है।

ऐतिहासिक रूप से, इसी तरह की घटनाओं ने वैज्ञानिक अवलोकन और अंतरिक्ष घटनाओं के साथ सार्वजनिक जुड़ाव के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान किए हैं। उदाहरण के लिए, 2013 में, रूस के चेल्याबिंस्क में एक उल्का विस्फोट हुआ, जिससे चोटें और क्षति हुई, लेकिन ग्रह रक्षा पहलों के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ी। NASA और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां ​​पृथ्वी के निकटवर्ती पिंडों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की अपनी क्षमताओं में लगातार सुधार कर रही हैं।

Incoming!☄️



A small asteroid has just been spotted on a collision course with Earth. At around ~70 cm in diameter, the impact will be harmless, likely producing a nice fireball in the sky over northern Siberia around seven hours from now at ~16:15 +/- 05 min UTC (17:15 +/-5 min… pic.twitter.com/ie9yj0FHfB