Asteroid News: पृथ्वी से टकराने वाला है छोटा एस्टेरॉयड! वायुमंडल में घुसते ही साइबेरियाई आकाश में जगमगाते दिखा

Asteroid News: C0WEPC5 नामक एक छोटा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने से पहले बुधवार सुबह साइबेरियाई रात के आसमान में चमक उठा, जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और बिना किसी नुकसान के जल गया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने बताया कि लगभग 70 सेंटीमीटर व्यास वाले इस क्षुद्रग्रह ने सुबह 4.15 बजे (स्थानीय समय) साइबेरियाई टुंड्रा में दिखाई देने वाला एक चमकीला आग का गोला बनाया।

डिस्कवरी और इम्पैक्ट खगोलविदों ने एरिजोना विश्वविद्यालय के बोक टेलीस्कोप और नासा द्वारा वित्तपोषित कैटालिना स्काई सर्वे का उपयोग करके, क्षुद्रग्रह के उतरने से कुछ घंटे पहले ही इसका पता लगाया।

