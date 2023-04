अमेरिका में आंध्र प्रदेश के छात्र की बेहरमी से हत्या, पेट्रोल पंप पर काम करते हुए हमलावर ने मारी गोली

Highlights अमेरिका में भारतीय छात्र की हत्या पेट्रोल पंप पर काम करते हुए हमलावर ने मारी गोली भारतीय छात्र अमेरिका में मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा था

वॉशिंगटन: अमेरिका में आंध्र प्रदेश के एक छात्र की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। 24 वर्षीय छात्र अमेरिका में अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहा था।

इसके साथ ही छात्र एक पेट्रोल पंप पर काम भी करता था। पेट्रोल पंप पर काम करने के दौरान ही एक अज्ञात हमलावर ने युवक पर हमला कर दिया और उसे गोली मार दी।

अमेरिका के ओहायो राज्य की पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए बताया कि मृत छात्र की पहचान साईश वीरा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार को राज्य के कोलंबस डिवीजन में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साईश वीरा आंध्र प्रदेश का रहने वाला था।

जानकारी के अनुसार, 20 अप्रैल, 2023 को करीब 12:50 बजे कोलंबस पुलिस अधिकारियों को डब्ल्यू ब्रांड सेंट के 1000 ब्लॉक में एक कथित शूटिंग की सूचना मिली, जिसके बाद वहां पुलिस कीटीम पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर एक शख्स को घायल अवस्था में पाया।

HELP US FIND THIS SUSPECT



Homicide detectives are asking for help to identify this person related to a deadly shooting that occurred on April 20, 2023. Saiesh Veera, 24, was shot and killed at a gas station located in the 1000 block of W. Broad St.



Tip? ☎ Call 614-645-4730 pic.twitter.com/25mjNtNzY0