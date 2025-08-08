US के साथ टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी ने पुतिन को किया फोन, भारत आने का न्योता दिया
By रुस्तम राणा | Updated: August 8, 2025 19:59 IST2025-08-08T19:59:06+5:302025-08-08T19:59:06+5:30
पीआईबी के बयान में कहा गया है, "राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराया। राष्ट्रपति पुतिन को उनके विस्तृत आकलन के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया।"
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की और द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराया। रूसी नेता को उनके विस्तृत आकलन के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करते हुए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया।
पीआईबी के बयान में कहा गया है, "राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत कराया। राष्ट्रपति पुतिन को उनके विस्तृत आकलन के लिए धन्यवाद देते हुए, प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के दृढ़ रुख को दोहराया।"
नेताओं ने भारत-रूस संबंधों का भी जायजा लिया और दोनों देशों के बीच "विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
इसमें आगे कहा गया है, "दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एजेंडे में प्रगति की भी समीक्षा की और भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।"
बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में 23वें वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया। इस यात्रा के अंतिम रूप से दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद है।
इससे पहले शुक्रवार को, पुतिन ने बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ फ़ोन पर बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ अपनी मुलाक़ात और रूस व यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के अमेरिकी प्रस्तावों पर चर्चा की।
बेल्टा की रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने लुकाशेंको को ट्रम्प के साथ बैठक करने की अपनी सहमति के बारे में भी बताया और बताया कि बैठक का स्थान तय किया जा रहा है।
रूसी सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने पहले कहा था कि पुतिन ने कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नेताओं से भी बात की थी और उन्हें यूक्रेन युद्ध पर विटकॉफ के साथ इस हफ़्ते हुई बातचीत की जानकारी दी थी।
क्रेमलिन ने शुक्रवार को बताया कि पुतिन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग को यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिका-रूस की नवीनतम वार्ता के बारे में जानकारी देने के लिए फ़ोन किया।
पुतिन ने शी जिनपिंग को "6 अगस्त को अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ हुई बातचीत के मुख्य परिणामों" के बारे में जानकारी दी, जबकि शी जिनपिंग ने संघर्ष के "दीर्घकालिक" समाधान के लिए समर्थन व्यक्त किया, क्रेमलिन ने कहा। यह बात पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच संभावित शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले कही गई।