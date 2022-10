अमेरिका: स्कूल 7वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ा रहा "गे पोर्न", इस तरीके से समलैंगिकता पढ़ाने पर बच्चों की मां ने उठाया गंभीर सवाल-किया विरोध

Highlights अमेरिका के एक स्कूल में बच्चों को "गे पोर्न" या समलैंगिकता पढ़ाने को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। ऐसे में एक छात्र की मां ने उस किताब को दिखाते हुए उसके कुछ लाइन्स भी पढ़े है। छात्र की मां द्वारा उस किताब में "गे पोर्न" या समलैंगिकता को बढ़ावा देने का दावा किया गया है।

Viral News:अमेरिका में सातवीं कक्षा के छात्रों को "गे पोर्न" बढ़ाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर छात्रों के माता-पिता ने कड़ा विरोध जताया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक छात्र की मां ने उस किताब को देखाते हुए उसके कुछ लाइन्स को पढ़ा भी है।

इन माता-पिता ने स्कूल पर यह आरोप लगाया है कि स्कूल इस तरह के किताबों के जरिए बच्चों में "गे पोर्न" को बढ़ावा दे रहा है। छात्रों के माता-पिता ने यह भी बताया कि इस तरीके के किताब 12 साल के बच्चों के लिए ठीक नहीं है।

क्या है पूरा मामला

लेटेस्टली बेवसाइट के अनुसार, अमेरिका के नार्थ कैरोलिना में स्थित शार्लोट-मेक्लेनबर्ग स्कूल में कथित रूप से कक्षा सातवीं के बच्चों को "गे पोर्न" या समलैंगिकता पढ़ाया जा रहा है। इस क्लास क बच्चों को "द इन्स एंड आउट्स ऑफ गे सेक्स" ("The Ins and Outs of Gay Sex" ) पढ़ाया जा रहा है।

इस तरीके से कक्षा सात के बच्चों को "गे पोर्न" या समलैंगिकता का शिक्षा देना, बच्चों के माता-पिता इसे सही नहीं मान रहे है और वे इसका विरोध कर रहे है। इन बच्चों में से किसी एक बच्चे की मां ने इस किताब के कुछ लाइन पढ़ कर सुनाए है जिसे सुनने के बाद यह कहा जा सकता है कि यह बच्चों के लायक नहीं है।

कई और माता-पिता इस किताब के है खिलाफ

आपको बता दें कि इस किताब के कई मां बाप खिलाफ और उन लोगों ने भी इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि किसी 12 साल के लड़के के लिए जो केवल सातवीं कक्षा में पढ़ता है, यह किताब उचित नहीं है।

ऐसे में एक मां ने अपने बच्चे को लाइबरेरी भी जाने से रोक दिया है जब उसे पता चला है कि यह किताब वहां मौजूद है। वहीं इस खबर को लेकर कई लोगों ने उस मां का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह किताब के कुछ लाइन्स को पढ़ रही है।



