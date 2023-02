अमेरिका: गोलीबारी से दहल उठा मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस, हादसे में 3 की मौत, 5 घायल

Highlights अमेरिका में गोलीबारी की घटना से एक बार फिर दहशत मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में गोलीबारी से 3 लोगों की मौत हमलावर मौके से घटनास्थल से फरार हो गया, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस

वाशिंगटन:अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। मिशिगन में स्थित स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में गोलीबारी के कारण छात्रों में अफरा-तफरी मच गई। गोलीबारी की इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक, घटना में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। गौरतलब है कि हमलावर हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया है।

US: 3 killed, 5 injured in Michigan State University campus shooting



