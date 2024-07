अमेरिका: ट्रंप के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी की बैठक के पास चाकू लहरा रहा था शख्स, पुलिस ने मारी गोली; मौत

Wisconsin: अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के पास जहां डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में बैठक चल रही थी, वहां पुलिस ने एक शख्स को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार, एक बेघर शख्स हवा में चाकू से लैस था जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए ओहियो पुलिस ने फायरिंग की।

यह घटना ऐसे समय में आई है जब हाल ही में पेनसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में एक हमलावर ने गोलीबारी की थी।

मिल्वौकी के पुलिस प्रमुख ने कहा, "कोलंबस, ओहियो के पुलिस विभाग के पांच सदस्यों ने उस व्यक्ति पर गोली चलाई, जिसके दोनों हाथों में चाकू था, उसने पुलिस के आदेशों को अस्वीकार कर दिया और पुलिस द्वारा गोली चलाने से पहले एक निहत्थे व्यक्ति पर हमला किया।" मिल्वौकी के प्रमुख जेफरी नॉर्मन ने एक समाचार सम्मेलन में कहा कि घटनास्थल से दो चाकू बरामद किए गए हैं।

यह घटना ऐसे समय हुई है, जब ट्रंप के असफल प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में पार्टी के प्रमुख व्यक्ति और नए नामित अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के समर्थन में मंच पर आने वाले हैं। यह एकीकृत मोर्चा उस दिन सामने आया है, जब पूर्व राष्ट्रपति ने मिल्वौकी में कन्वेंशन हॉल में प्रवेश करते समय बहुत अधिक भावुक हो गए थे, क्योंकि सप्ताहांत में हत्या के प्रयास से बचने के बाद वे पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए थे।

JUST IN: Milwaukee police have released footage of the officer-involved shooting that happened near the RNC convention



The suspect, a 43-year-old Milwaukee man, sustained fatal injuries in the incident



No other injuries were reported, and two knives were recovered at the scene… pic.twitter.com/oyaP6dXhrr