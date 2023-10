Israel-Hamas war: इजराइल के समर्थन खुल कर सामने आए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, संयुक्त बयान जारी किया

Highlights इजराइल को मिला पांच देशों का खुला समर्थन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने जारी किया संयुक्त बयान हमास की आतंकवादी कार्रवाइयों की निंदा की

Israel-Hamas war updates: हमास द्वारा दक्षिणी शहरों में किए गए हमलों के बाद इजराइल युद्ध की घोषणा कर चुका है। इजराइल को इस जंग में पांच देशों का खुलकर साथ मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन, जर्मनी के चांसलर स्कोल्ज़, इटली की प्रधान मंत्री मेलोनी, यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक, और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन ने हमास के खिलाफ जंग के लिए इजराइल के प्रति अपना दृढ़ और एकजुट समर्थन व्यक्त किया है।

Today, we — President Macron of France, Chancellor Scholz of Germany, Prime Minister Meloni of Italy, Prime Minister Sunak of the United Kingdom, and President Biden of the United States — express our steadfast and united support to the State of Israel, and our unequivocal… pic.twitter.com/mUP4I1MGw0