इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के हालात से अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा चिंतित, नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

By मनाली रस्तोगी | Published: May 10, 2023 10:25 AM

अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक अशांति का हवाला देते हुए अपने नागरिकों के लिए नई यात्रा सलाह जारी की है।

(फाइल फोटो)