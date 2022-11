अमेरिका में एयर शो के बीच हवा में दूसरे प्लेन से टकराया बोइंग B-17 बमवर्षक विमान, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना, देखें हैरतअंगेज वीडियो

Highlights द्वितीय विश्व युद्ध के समय के थे दोनों विमान, टक्कर में 6 लोगों की मौत की आशंका। बोइंग B-17 बमवर्षक विमान और छोटे आकार के बेल पी-63 किंगकोबरा में हुई टक्कर। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ अमेरिका के हवाई युद्ध जीतने में बोइंग बी-17 ने निभाई थी अहम भूमिका।

डलास (Dallas): अमेरिका के टेक्सास प्रांत के डलास एग्जक्यूटिव एयरपोर्ट पर शनिवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब दो विमान हवा में टकरा गए और विस्फोट हो गया। यह सबकुछ एक एयरशो के दौरान हुआ। दरअसल, एयर शो के बीच बोइंग B-17 बमवर्षक विमान एक दूसरे छोटे विमान से बीच हवा में टकराया। इसके बाद दोनों विमान जमीन पर गिर गए और एक जोरदार विस्फोट हो गया।

यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) के हवाले से कहा गया है कि दोनों विमानों में सवार पायलटों की स्थिति के बारे में अभी ठीक जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं, एबीसी ने कोमेमोरेटिव एयर फोर्स के हवाले से बताया है कि कम से कम 6 लोगों की जान इस हादस में गई है। प्रवक्ता के मुताबिक 5 क्रू मेंबर बोइंग बी-17 में सवार थे जबकि एक सदस्य छोटे विमान में था।

एयरशो में भाग लेने वाले लोगों द्वारा अपने कैमरे में कैद किए गए हैरअंगेज वीडियो में नजर आता है कि हादसे के समय विमानों की ऊंचाई जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं थी। वीडियो में नजर आता है कि एक बी-17 बॉम्बर एक सीधी रेखा में उड़ रहा है जबकि छोटा विमान- बेल पी-63 किंगकोबरा, बाईं ओर से बोइंग बमवर्षक के बीच में आ जाता है। टक्कर के ठीक बाद दोनों विमान टुकड़ों में टूटते नजर आते हैं।

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार डलास के कोमेमोरेटिव एयर फोर्स विंग्स ओवर एयर शो के दौरान ये टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि एफएए और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड) मामले की जांच शुरू कर रहे हैं।

एक ट्वीट में, डलास के मेयर एरिक जॉनसन ने कहा कि अभी भी घटना को लेकर कई ऐसी बातें हैं जो अज्ञात हैं या इनकी पुष्टि नहीं हुई है।

उन्होंने कहा, 'जैसा कि आप में से कई ने अब देखा है, हमारे शहर में आज एक एयरशो के दौरान भयानक त्रासदी हुई। इस समय कई विवरण अज्ञात या अपुष्ट हैं। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने डलास पुलिस विभाग के साथ दुर्घटनास्थल की कमान संभाली है और डलास फायर-रेस्क्यू दुर्घटनास्थल पर मदद जारी रखे हुए हैं।'

