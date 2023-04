Operation Kaveri: 121 भारतीयों को लिए वायुसेना का सी-130 विमान जेद्दा में हुआ लैंड, विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा- जत्था जल्द ही होगा भारत रवाना

Highlights सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने की कोशिश तेज कर दी गई है। ऐसे में 121 भारतीयों को लिए वायुसेना का एक विमान जेद्दा पहुंच गया है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्री ने ट्वीट कर दी है।

रियाद:सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक कई भारतीयों को बाहर निकाला जा चूका है। इस पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सूडान से 121 भारतीयों को लेकर वायुसेना का सी-130 विमान सऊदी अरब के जेद्दा में लैंड कर लिया है।

उनके द्वारा शेयर किए हुए वीडियो में वायुसेना के जहाज को लैंड करते हुए देखा गया है। विदेश मंत्री ने ट्वीट में यह भी कहा है कि जेद्दाह पहुंचे भारतीय जल्द अपने देश वापस लौट जाएंगे। बता दें कि इससे पहले नौसैनिक पोत आईएनएस सुमेधा 278 यात्रियों को लेकर जेद्दा बंदरगाह पहुंचा था।

#WATCH | #OperationKaveri - the next step.



"The first C-130 lands flight lands in Jeddah with another 121 passengers. They will be reaching home soon," tweets EAM Dr S Jaishankar



(Source: EAM's Twitter handle) pic.twitter.com/SQxTLPp0DV