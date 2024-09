Lebanon: पेजर और वॉकी टॉकी के बाद अब सोलर एनर्जी सिस्टम में हो रहे विस्फोट, वीडियो वायरल, देखें

लेबनान को और अधिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है. देश में विस्फोट जारी हैं। एपी न्यूज के अनुसार, लेबनान की आधिकारिक समाचार एजेंसी का हवाला देते हुए, हिजबुल्लाह सदस्यों से जुड़े पेजर और वॉकी-टॉकी से जुड़े विस्फोटों के बाद, अब बेरूत में कई घरेलू सौर ऊर्जा प्रणालियों में विस्फोट हो गया है। शहर के क्षितिज पर घने धुएं के बादल छा गए, जिससे निवासियों में चिंता फैल गई और राजधानी में अशांति की भावना बढ़ गई।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स यह घातक पेजर और वॉकी-टॉकी विस्फोटों की वीडियो और तस्वीरों से भरा हुआ है, जिन्होंने पिछले दो दिनों में देश को हिलाकर रख दिया है, जिससे व्यापक दहशत और तबाही हुई है।

via

Khalood



Al Yahya Khalood



All residents of Lebanon should disconnect solar energy from their homes, and turn off all electronic devices with lithium batteries. What is happening is a comprehensive targeting of the people of Lebanon in malicious ways, pic.twitter.com/XzRz4XMDZr