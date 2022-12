अफगानिस्तान: तालिबान द्वारा शिक्षा पर रोक से नाखुश है छात्राएं, कक्षा में सिसक-सिसक कर रो रही है लड़कियों का वीडियो हुआ वायरल-दावा

Highlights अफगानिस्तान के कुछ छात्राओं का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ छात्राएं सिसक-सिसक कर रोते हुए देखी जा रही है। इसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि महिलाओं के विश्वविद्यालय शिक्षा बैन को लेकर ये रो रही है।

काबुल: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसी कक्षा में कुछ छात्राओं को रोते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये छात्राएं तालिबान द्वारा शिक्षा पर लगाए गए बैन के कारण रो रही है।

आपको बता दें कि मंगलवार को तालिबान ने यह एलान किया था कि देशभर में महिलाओं के निजी एवं सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में बुधवार को तालिबान के सुरक्षा बलों को यह हिदायत दी गई है कि वे महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दें और उच्च शिक्षा के गेट को बंद कर दें।

वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि एक कक्षा में कुछ छात्राएं बैठी है और वह रो रही है। वीडियो के पीछे किसी शख्स के बोलने की भी आवाज आ रही है और वह दूसरी भाषा में कुछ कह रहा है।

वहीं वीडियो के अगले हिस्से में यह देखा गया है कि हिजाब पहनी छात्राएं जोर-जोर से रो रही है। वे इतनी तेज रो रही है कि उनकी आवाज पूरे क्लास में गूंज रही है। 23 सेकेंड के इस वीडियो को 21 दिसंबर को शेयर किया गया है जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि तालिबान द्वारा लगाए गए शिक्षा बैन के मद्देनजर छात्राएं रो रही है।

Girls crying in agony as they’re told that they will have to leave the university & go home as the Taliban have BANNED female university education in Afghanistan.



Painful to hear. How can we sit idly by as millions of girls are denied their human rights.pic.twitter.com/lCANKZ1Kgq