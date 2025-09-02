Afghanistan earthquake: 900 की मौत और 3000 लोग घायल, जीवित बचे लोगों की तलाश में जारी

Highlights घायलों को निकाला जा रहा है, इसलिए ये आंकड़े बदल सकते हैं। इलाके में बचाव दल का तलाश अभियान जारी है।

जलालाबादः अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 900 हो गई है और 3,000 लोग घायल हुए हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जीवित बचे लोगों की तलाश में इलाके में बचाव दल का तलाश अभियान जारी है। रविवार देर रात को एक पर्वतीय क्षेत्र में आए 6.0 तीव्रता के भूकंप से गांव तबाह हो गए और लोग घंटों मलबे में फंसे रहे। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता यूसुफ हम्माद ने बताया, ‘‘घायलों को निकाला जा रहा है, इसलिए ये आंकड़े बदल सकते हैं।’’

उन्होंने बताया, ‘‘भूकंप के कारण कुछ इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गईं, लेकिन उन्हें फिर से खोल दिया गया है और बाकी सड़कों को भी खोल दिया जाएगा ताकि उन इलाकों तक पहुंच आसान हो सके जहां पहुंचना मुश्किल था।’’

