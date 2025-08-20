Afghanistan bus accident: ट्रक-बाइक से टकराई बस, ईरान से लौट रहे 79 लोग जिंदा जले, मृतकों में 19 बच्चे शामिल
August 20, 2025
Afghanistan bus accident: पिछले कुछ महीनों में लगभग 18 लाख अफगानिस्तानी नागरिकों को ईरान से जबरन वापस भेजा गया है।
Afghanistan bus accident: उत्तर-पश्चिमी अफगानिस्तान में ईरान से लौट रहे कम से कम 79 लोगों की बस दुर्घटना में मौत हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मृतकों में 19 बच्चे भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि दुर्घटना में दो लोग घायल भी हुए हैं। ‘टोलो न्यूज’ ने अधिकारी के हवाले से बताया कि दुर्घटना मंगलवार रात स्थानीय समयानुसार लगभग साढ़े आठ बजे हेरात प्रांत में हुई। उन्होंने बताया कि बस एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल से जा टकराई, जिससे भीषण आग लग गई और कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पिछले कुछ महीनों में लगभग 18 लाख अफगानिस्तानी नागरिकों को ईरान से जबरन वापस भेजा गया है।
उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में मस्जिद पर गोलीबारी, 13 लोगों की मौत
उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में मंगलवार सुबह एक मस्जिद पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया, जिससे सुबह की नमाज के दौरान कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कात्सिना राज्य के उंगुवान मंतौ शहर में हुए इस हमले की जिम्मेदारी तत्काल किसी ने नहीं ली है, लेकिन नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-मध्य क्षेत्रों में ऐसे हमले अक्सर होते रहते हैं।
यहां स्थानीय चरवाहे तथा किसान अक्सर भूमि और पानी तक सीमित पहुंच को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। पिछले महीने, उत्तर-मध्य नाइजीरिया में हुए एक हमले में 150 लोग मारे गए थे। प्रांत के कमिश्नर नासिर मुअज़ू ने कहा कि आगे किसी तरह के हमलों को रोकने के लिए उंगुवान मंतौ क्षेत्र में सेना और पुलिस को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि बंदूकधारी अक्सर बरसात के मौसम में खेतों में फसलों के बीच छिपकर हमले करते हैं।