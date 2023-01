आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को मिल सकती है मदद, इस्लामाबाद पहुंची आईएमएफ की टीम के साथ बैठक हुई शुरू

Highlights पाकिस्तान में आर्थिक संकट के निजात दिलाने के लिए IMF कर रही बैठक। IMF ने पाकिस्तान की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। वर्तमान समय में पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 270 रुपये पहुंच गया है।

इस्लामाबाद: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को जल्द राहत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ मदद के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। मंगलवार को पाकिस्तान के साथ आईएमएफ की बैठक हो रही है। 7 बिलियन अमरीकी डॉलर की सुविधा देने तैयारी में आईएमएफ बैठक कर रहा है।

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, इस बैठक में पाकिस्तान देश के लिए आईएमएफ की सभी शर्तों को मान सकता है। इस समय पाकिस्तान आर्थिक संकट के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के हालातों पर आईएमएफ प्रतिनिधि ने कहा कि 31 जनवरी से 9 फरवरी तक टीम पाकिस्तान के हालातों की समीक्षा करेगी।

