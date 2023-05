सेंट्रल अमेरिका: सल्वाडोर फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मची भयंकर भगदड़, 9 लोगों की हुई मौत-कई घायल, देखें वीडियो

Highlights सेंट्रल अमेरिका के सल्वाडोर फुटबॉल लीग चल रहा था। इस दौरान मैच के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भयंकर भगदड़ मच गई थी। ऐसे में इस भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए है।

सेन सल्वाडोर: सल्वाडोर फुटबॉल लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले के दौरान स्टेडियम के एक प्रवेश द्वार पर धक्का-मुक्की के बाद मची भगदड़ में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। सीएनएन ने राष्ट्रीय नागरिक पुलिस (पीएनसी) का हवाला देते हुए सूचना दी गई है। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

घटना को लेकर सल्वाडोरन के स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि घटनास्थल पर आपातकालीन टीमों को तैनात किया गया है। स्थानीय पुलिस और आपातकालीन टीमों द्वारा फंसे हुए लोगों की मदद की जा रही है और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

राष्ट्रीय सिविल पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से एक शुरुआती रिपोर्ट में कहा कि कस्कैटलान के मॉन्युमेंटल स्टेडियम में क्लब एलियांजा और एफएएस के बीच मैच में नौ लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। यह स्टेडियम राजधानी से लगभग 25 मील (41 किलोमीटर) पूर्वोत्तर में है। पुलिस ने बताया कि अस्पतालों में ले जाए गए घायलों में से कम से कम दो की हालत गंभीर है।

