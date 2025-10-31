डिक्शनरी डॉट कॉम ने ‘6-7’ को ‘वर्ड ऑफ द ईयर’ घोषित किया, जानें इस शब्द का क्या है अर्थ

Highlights मजाक में इस्तेमाल किया जाता है जिसका स्पष्ट अर्थ नहीं है और जो सोशल मीडिया की वजह से प्रसारित हुआ। चिंता मत कीजिए क्योंकि हम सभी अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब आखिर है क्या। ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत 2024 में रैपर स्क्रिल्ला के गाने ‘‘डूट डूट (6-7)’’ से हुई।

वाशिंगटनः ऑनलाइन शब्दकोश ‘डिक्टशनरी डॉट कॉम’ का इस साल का ‘वर्ड ऑफ द ईयर’’ (वर्ष का शब्द) असल में कोई शब्द ही नहीं है। इस बार उसने वायरल शब्द या वाक्यांश ‘‘6-7’’ को इस श्रेणी में जगह दी है, जो बच्चों तथा किशोरों के बीच बहुत लोकप्रिय है। बच्चे और किशोर इस वाक्यांश का अकसर इस्तेमाल करते हैं जबकि माता-पिता और शिक्षक इसे समझ नहीं पा रहे हैं। यह ‘‘शब्द’’ इस साल गर्मियों में अचानक लोकप्रिय हो गया। यह मजाक में इस्तेमाल किया जाता है जिसका स्पष्ट अर्थ नहीं है और जो सोशल मीडिया की वजह से प्रसारित हुआ।

‘डिक्शनरी डॉट कॉम’ का कहना है कि उसका हर साल चुना गया शब्द ऐसा होता है, जो उस साल के सामाजिक रुझानों और घटनाओं को दर्शाता है लेकिन इस बार वेबसाइट ने खुद स्वीकार किया कि वह भी ‘‘6-7’’ के सही मायने को लेकर थोड़ी उलझन में है। उसने अपनी घोषणा में लिखा, ‘‘चिंता मत कीजिए क्योंकि हम सभी अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब आखिर है क्या।’’

ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत 2024 में रैपर स्क्रिल्ला के गाने ‘‘डूट डूट (6-7)’’ से हुई। यह गाना टिकटॉक पर खासकर बास्केटबॉल खिलाड़ियों के वीडियो से वायरल हुआ जिनमें एनबीए स्टार लामेलो बॉल भी शामिल थे जिनकी लंबाई 6 फुट 7 इंच है। शब्दकोश ‘मेरियम-वेबस्टर’ इसे ‘‘एक बेतुका, अर्थहीन वाक्यांश बताता है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर किशोर और किशोरावस्था से पहले के बच्चे करते हैं।’’

कुछ लोग इसे केवल वयस्कों को चिढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डिक्शनरी डॉट कॉम ने कहा, ‘‘यह निरर्थक, सर्वव्यापी और हास्यास्पद है। दूसरे शब्दों में, इसमें दिमाग सुन्न करने वाले ट्रेंड की सारी खूबियां हैं।’’ कई शिक्षकों ने इसका इस्तेमाल कक्षा में प्रतिबंधित कर दिया है। ‘इन्फ्लुएंसर’ और बाल मनोवैज्ञानिक भी इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं।

डिक्शनरी डॉट कॉम का कहना है कि वह हर साल ऐसे शब्द खोजता है जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम एक-दूसरे से कैसे बात करते हैं और ऑनलाइन कैसे संवाद करते हैं। वेबसाइट ने ‘वर्ष का शब्द’ तय करने के लिए सर्च इंजन, समाचार शीर्षक और सोशल मीडिया ट्रेंड्स का विश्लेषण किया।

