पाकिस्तान में 5.8 तीव्रता का भूकंप, दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में महसूस किए गए झटके

Earthquake today news updates: उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बुधवार की दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर और भारत के नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने कहा कि पाकिस्तान में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया है। जीएफज़ेड ने कहा कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर (6.21 मील) की गहराई पर था।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने कहा, "आज दोपहर 12:58 बजे (IST) पाकिस्तान में रिक्टर स्केल पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया।" दो सप्ताह के भीतर दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में हल्के भूकंप की यह दूसरी घटना है। 29 अगस्त को, अफगानिस्तान में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जो पृथ्वी की सतह से 255 किलोमीटर नीचे आया था।

EQ of M: 5.8, On: 11/09/2024 12:58:03 IST, Lat: 31.25 N, Long: 70.52 E, Depth: 33 Km, Location: Pakistan. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/HlcwIQPI3q

#BREAKING l #Earthquake of magnitude 5.8 hits #Pakistan, tremors felt in #Delhi & North India. Epicenter located 25km southwest of Karor, Pakistan. Mild tremors also felt in UP, #Haryana, #Punjab, J&K, Islamabad & Lahore. No reports of damage or casualties yet.#earthquakepic.twitter.com/ODdvmicEY2