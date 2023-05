जापान में 5.4 तीव्रता का भूकंप, कई लोग घायल, कुछ रेल सेवाओं को भी रद्द किया गया

By भाषा | Published: May 11, 2023 11:43 AM

जापान भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील देशों में से एक है और देश में 2011 में भूकंप तथा उसके बाद आयी सुनामी में हजारों लोगों की मौत हो गयी थी।

