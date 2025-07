'5 जेट्स मार गिराए गए': ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा | VIDEO

वाशिंगटन डीसी: एक नए दावे में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान "पाँच जेट मार गिराए गए" और अपने इस दावे को दोहराया कि उनके हस्तक्षेप के बाद लड़ाई समाप्त हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या जेट दोनों देशों में से किसी ने खोए थे या वह दोनों पक्षों के संयुक्त नुकसान की बात कर रहे थे। संघर्ष समाप्त करने के ट्रंप के दावे को लगभग खारिज करते हुए, नई दिल्ली यह कहता रहा है कि दोनों पक्षों ने अमेरिका की मध्यस्थता के बिना अपनी सेनाओं के बीच सीधी बातचीत के बाद अपनी सैन्य कार्रवाइयां रोक दी हैं।

शुक्रवार को रिपब्लिकन सीनेटरों के लिए आयोजित रात्रिभोज के दौरान व्हाइट हाउस में बोलते हुए, ट्रंप ने कहा: "आपके सामने भारत और पाकिस्तान थे, जो चल रहा था... दरअसल, विमानों को हवा में ही मार गिराया जा रहा था... चार या पाँच। लेकिन मुझे लगता है कि असल में पाँच जेट मार गिराए गए थे। यह बदतर होता जा रहा था, है ना?" उन्होंने कहा, "ऐसा लग रहा था कि यह आगे भी जारी रहेगा, ये दो गंभीर परमाणु संपन्न देश हैं, और वे एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे।"

ट्रंप ने कहा, "लेकिन भारत और पाकिस्तान इस पर बातचीत कर रहे थे, और वे आगे-पीछे हो रहे थे, और यह बड़ा होता जा रहा था। और हमने इसे व्यापार के ज़रिए सुलझा लिया। हमने कहा, 'आप लोग एक व्यापार समझौता करना चाहते हैं। अगर आप हथियार और शायद परमाणु हथियार फेंकते रहेंगे, तो हम व्यापार समझौता नहीं करेंगे। दोनों ही बहुत शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश हैं।"

