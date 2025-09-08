यरुशलम में गोलीबारी, 5 की मौत और 15 घायल, 2 संदिग्ध हमलावर ढेर

Highlights यरुशलम में सोमवार सुबह हुई गोलीबारी में कम से कम 15 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी शुरू होने के तुरंत बाद दो हमलावरों को ‘‘ढेर’’ कर दिया गया। गाजा में युद्ध ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और इजराइल दोनों में हिंसा में वृद्धि की है।

यरुशलमः उत्तरी यरुशलम में भीड़भाड़ वाले एक चौराहे पर एक बस पर गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गयी। पराचिकित्सकों ने बताया कि 15 अन्य लोग घायल हुए हैं और छह की हालत गंभीर है। पुलिस ने कहा कि गोलीबारी शुरू होने के तुरंत बाद दो हमलावरों को ‘‘ढेर’’ कर दिया गया, लेकिन हमलावरों की स्थिति पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। गोलीबारी यरूशलम के उत्तरी प्रवेश द्वार पर एक प्रमुख चौराहे पर हुई, जो पूर्वी यरूशलम में स्थित यहूदी बस्तियों की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित है।

इज़राइली मीडिया के अनुसार, दो हमलावर एक बस में सवार हुए और गोलीबारी शुरू कर दी। हमले के फुटेज में सुबह के व्यस्त समय में भीड़भाड़ वाले चौराहे पर स्थित एक बस स्टॉप से ​​कई लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंचे पराचिकित्सकों ने बताया कि इलाके में अफरा-तफरी मची हुई थी और टूटे हुए शीशे बिखरे पड़े थे।

सड़क पर और बस स्टॉप के पास फुटपाथ पर लोग घायल और बेहोश पड़े थे। फलस्तीनी चरमपंथी समूहों की ओर से हमले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। गाजा में युद्ध ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और इजराइल दोनों में हिंसा में वृद्धि की है। पिछले कुछ महीनों में इज़राइल में छिटपुट हमले हुए हैं।

लेकिन आखिरी घातक सामूहिक गोलीबारी अक्टूबर 2024 में हुई थी, जब वेस्ट बैंक के दो फलस्तीनियों ने तेल अवीव क्षेत्र में एक प्रमुख बुलेवार्ड और लाइट रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी की थी, जिसमें सात लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

हमास की सैन्य शाखा ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली थी। पुलिस के अनुसार, दोनों व्यक्तियों ने तेल अवीव के जाफा इलाके में गोलीबारी की, जिसमें एक स्टेशन पर रुकी हुई यात्रियों से भरी एक रेल बोगी पर अंधाधुंध गोलीबारी करना शामिल था।

Web Title: 5 dead, 15 injured in Jerusalem shooting 2 suspected attackers neutralised police live