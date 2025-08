अमेरिका में भारतीय मूल परिवार के 4 लापता लोगों की मौत, कार दुर्घटना में गई जान

US: न्यूयॉर्क से पेंसिल्वेनिया की रोड ट्रिप के दौरान भारतीय मूल के एक परिवार लापता होने के बाद उनका शव मिला है। रोड ट्रिप पर निकले परिवार की कार दुर्घटना का शिकार हो गई जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस उन्हें 29 जुलाई को आखिरी बार देखे जाने के बाद से ढूंढ रही थी। इस परिवार में लापता चारों लोग बुजुर्ग है।

रिपोर्टों के अनुसार, चार वरिष्ठ नागरिक - डॉ. किशोर दीवान (89), आशा दीवान (85), शैलेश दीवान (86) और गीता दीवान (84) - आखिरी बार 29 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के एरी में पीच स्ट्रीट स्थित एक बर्गर किंग आउटलेट पर देखे गए थे।

उनके क्रेडिट कार्ड से आखिरी बार लेन-देन भी यहीं हुआ था। वे मार्शल काउंटी स्थित पैलेस ऑफ गोल्ड जा रहे थे। पैलेस ऑफ गोल्ड इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा विकसित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है।

दोनों बुजुर्ग पुरुष और उनकी पत्नियाँ एक हल्के हरे रंग की टोयोटा कैमरी में यात्रा कर रहे थे, जिस पर न्यूयॉर्क की लाइसेंस प्लेट (EKW2611) लगी थी।

4 Indian-origin senior citizens who went missing during a road trip from #NewYork to West Virginia have been found dead in a car crash, #Marshall County Sheriff Mike Dougherty said. The victims have been identified as Dr Kishore Divan, Asha Divan, Shailesh Divan, & Gita Divan pic.twitter.com/Ty96cTD8VN