अफगानिस्तानः काबुल की मस्जिद में बम विस्फोट, आईएस ने तीन बसों पर की भीषण बमबारी, 14 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 26, 2022 10:34 AM

‘काबुल इमरजेंसी हॉस्पिटल’ ने बताया कि मस्जिद में बमबारी के कारण घायल हुए 22 लोग अस्पताल लाए गए, जिनमें से पांच की मौत हो गई। इस बीच, बाल्ख प्रांत में तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ वजीरी ने बताया कि मजार-ए-शरीफ शहर में तीन मिनीवैन को निशाना बनाया गया और उनमें विस्फोटक उपकरण रखे गए। उन्होंने बताया कि विस्फोटों में नौ लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए।

