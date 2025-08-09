10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 वर्षीय लड़की की मौत, अंतिम संस्कार से लौट रहे थे लोग, चालक ने नियंत्रण खोया और खाई में बस

Highlights पीड़ितों में 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 वर्षीय एक लड़की शामिल हैं। बस पश्चिमी शहर काकमेगा से किसुमु शहर जा रही थी, जहां यह दुर्घटना हुई।

नैरोबीः अफ्रीकी देश केन्या के दक्षिण-पश्चिमी इलाके में अंतिम संस्कार के बाद लोगों को वापस ले जा रही एक बस के शुक्रवार को खाई में गिर जाने से उसमें सवार कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बस पश्चिमी शहर काकमेगा से किसुमु शहर जा रही थी, जहां यह दुर्घटना हुई।

न्यान्जा प्रांत (जहां किसुमु स्थित है) के क्षेत्रीय यातायात प्रवर्तन अधिकारी पीटर मायना ने बताया बस के तेज गति से गोल चक्कर के पास पहुंचने पर चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और बस खाई में गिर गई। उन्होंने बताया कि पीड़ितों में 10 महिलाएं, 10 पुरुष और 10 वर्षीय एक लड़की शामिल हैं।

Web Title: 10 women 10 men 10 year old girl died people returning funeral driver lost control bus fell ditch 25 Killed Overturns In Kenya