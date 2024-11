VIDEO: पिज्जा में रेंगता मिला कीड़ा!, बॉक्स खोलते ही उड़े होश, देखें वायरल वीडियो

Highlights Pizza Me Nikla Keeda Video: पिज्जा में रेंगता मिला कीड़ा! Worm Found in Pizza: पिज्जा का बॉक्स खोलते ही उड़े होश, रेंगता मिला कीड़ा

Worm Found in Pizza: सोशल मीडिया पर फास्ट फूड का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद शायद पिज्जा खाने से पहले आप सौ बार सोचेंगे, वायरल वीडियो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। एक शख्स ने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया और जब उसने बॉक्स खोल कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वीडियो में आप देखेंगे की पिज्जा के चीज में कीड़ा घूमता नजर आ रहा है, इसके बाद शख्स ने ये वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फास्ट फूड खाने वाले लोग ये वीडियो देखकर शॉक्ड हैं और जमकर कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक्स पर ये वीडियो देखने के बाद यूजर भड़क उठे हैं। X पर इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के पेज से शेयर किया गया है।

Bro Ordered a Pizza and Found out insect's inside it, MP pic.twitter.com/x0WgXW6sQ3