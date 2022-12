महाकाल मंदिर में इस बार महिला सुरक्षा कर्मियों ने फिल्मी गीत पर किया डांस, वीडियो वायरल

Highlights वीडियो वायरल होने के बाद दोनों महिला सुरक्षाकर्मियों को किया गया सस्पेंड महिला सुरक्षाकर्मियों ने विश्राम धाम के पास में यह विडियो 29 नवंबर को बनाया था महाकालेश्वर मंदिर के नियमों से अवगत होने के बावजूद उन्होंने ऐसी हरकत की

उज्जैन: श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर फिल्मी गाने पर बनाया गया डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस बार मं‍दिर समिति की ठेका सुरक्षा एजेंसी की दो महिला सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा किया है। दोनों ने ही मंदिर के नियमों से अवगत होने के बाद मंदिर के उपरी हिस्से में बने विश्राम धाम के बेरिकेडस के यहां इस वीडियो को बनाया और इंस्टाग्राम पर डाला।

जानकारी में आने पर सुरक्षा एजेंसी ने दोनों को काम से निकाल दिया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का ठेका केएसएस कंपनी को दिया गया है। इसी कंपनी में महिला सुरक्षा कर्मी उजैन निवासी वर्षा नवरंग एवं पूनम सेन ने यह वीडियो फिल्मी गाने जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं... और प्यार व्यार करते-करते, तुम पे मरते-मरते... दिल दे दिया... पर बनाया है।

केएसएस कंपनी के महाकाल में आने से पूर्व दोनों महिला सुरक्षा कर्मी एसआईएस सुरक्षा कंपनी के साथ भी महाकाल में ही सुरक्षा व्यवस्था में काम कर चुकी थी। मंदिर के नियमों से बेहतर तौर पर अवगत थी। मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल के अनुसार आउटसोर्स सुरक्षा एजेंसी की महिला सुरक्षाकर्मियों ने विश्राम धाम के पास में यह विडियो 29 नवंबर को बनाया था। उसी दिन एजेंसी की जानकारी में यह आ गया था और उन्हें हटा दिया गया था।

मामले में मंदिर प्रशासन ने ठेका कंपनी को हिदायत दी है। वीडियो वायरल होने और मंदिर प्रबंध समिति की हिदायत पर एजेंसी ने दोनो महिला कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है। मंदिर में कार्यरत सुरक्षा कर्मचारियों को एनड्राईड फोन रखने पर प्रतिबंध लगाया है। उन्हें मात्र की-पेड मोबाइल ही उपयोग की अनुमति दी गई है।

केएसएस कंपनी के प्रभारी जितेन्द्र चावरे बताते हैं कि हमारे 390 सुरक्षा कर्मी मंदिर की सुरक्षा में लगे हुए हैं। एक शिफ्ट में 150 लगे हैं। वर्षा एवं पूनम दोनों ही महिला सुरक्षाकर्मी उज्जैन निवासी हैं। दोनों ही पूर्व सुरक्षा कंपनी में भी काम कर चुकी हैं। वर्तमान में हमारी कंपनी को सेवाएं दे रही थीं। शनिवार को वीडियो के सोश्यल मिडिया पर वायरल होने की जानकारी सामने आने पर दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भक्ती भाव से दर्शन को आते है। ऐसे में कुछ महिला श्रद्धालुओं का ध्यान यहां केवल फिल्मी गीत पर डांस कर वीडियो बनाने में रहा। पूर्व में ऐसी पांच घटनाओं पर मंदिर प्रशासन ने कार्रवाई के लिए थाने पर पत्र लिखा है।

