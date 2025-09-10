VIDEO: अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं का जुलूस, पुतले पर चप्पलें मारीं, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 10, 2025 14:44 IST2025-09-10T14:44:12+5:302025-09-10T14:44:32+5:30

Aniruddhacharya Protest in Varanasi: वाराणसी में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं ने जुलूस निकाला है, महिलाएं अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी की मांग कर रही है।

Women Rally against Aniruddhacharya Slippers were thrown at the effigy, see the video | VIDEO: अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं का जुलूस, पुतले पर चप्पलें मारीं, देखें वीडियो

VIDEO: अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं का जुलूस, पुतले पर चप्पलें मारीं, देखें वीडियो

HighlightsVIDEO: अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं का जुलूस, पुतले पर चप्पलें मारीं, देखें वीडियो

Aniruddhacharya Protest in Varanasi: वाराणसी में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं ने जुलूस निकाला है, महिलाएं अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान को लेकर महिलाओं में काफी गुस्सा नजर आ रहा है, कई सौ महिलाओं ने करीब एक किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के पुतले को चप्पलों से पीटा। पुलिस ने बीच में आकर महिलाओं को पुतला फूंकने से रोका, हाल ही में अनिरुद्धाचार्य का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

Web Title: Women Rally against Aniruddhacharya Slippers were thrown at the effigy, see the video

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoVaranasiweirdवायरल वीडियोवाराणसीअजब गजब