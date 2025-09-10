VIDEO: अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं का जुलूस, पुतले पर चप्पलें मारीं, देखें वीडियो
September 10, 2025
Aniruddhacharya Protest in Varanasi: वाराणसी में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं ने जुलूस निकाला है, महिलाएं अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान को लेकर महिलाओं में काफी गुस्सा नजर आ रहा है, कई सौ महिलाओं ने करीब एक किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के पुतले को चप्पलों से पीटा। पुलिस ने बीच में आकर महिलाओं को पुतला फूंकने से रोका, हाल ही में अनिरुद्धाचार्य का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
वाराणसी में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ फूटा महिलाओं का आक्रोश। गिरफ्तारी की मांग की। पुतला फूंकने का किया प्रयास।#Aniruddhacharya#Varanasi#VaranasiProtest#UttarPradesh@NavbharatTimespic.twitter.com/QuS1npdGRo— NBT Uttar Pradesh (@UPNBT) September 9, 2025