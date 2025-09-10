Highlights VIDEO: अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं का जुलूस, पुतले पर चप्पलें मारीं, देखें वीडियो

Aniruddhacharya Protest in Varanasi: वाराणसी में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं ने जुलूस निकाला है, महिलाएं अनिरुद्धाचार्य की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान को लेकर महिलाओं में काफी गुस्सा नजर आ रहा है, कई सौ महिलाओं ने करीब एक किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य के पुतले को चप्पलों से पीटा। पुलिस ने बीच में आकर महिलाओं को पुतला फूंकने से रोका, हाल ही में अनिरुद्धाचार्य का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

Web Title: Women Rally against Aniruddhacharya Slippers were thrown at the effigy, see the video