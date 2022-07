महिला के दीवार पर उपले लगाने का वीडियो वायरल, आईएएस अधिकारी ने कहा- इसे तो भारत की बास्केटबॉल टीम खोज रही है

नई दिल्ली: इंटरनेट की दुनिया कई बार चौंका देती है। दुनिया भर से कई ऐसे वीडियो और कंटेन्ट नजर आते हैं जो हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला गोबर के उपले दीवार पर लगाती नजर आ रही है। दीवार काफी ऊंची है। इसके बावजूद महिला एकदम सही तरीके से हर उपले को नीचे से फेंक कर लगाती नजर आ रही है। उपले ऊपर फेंककर एकदम सही जगह पर उसे लगाते हुए देख ट्विटर यूजर्स हैरान हैं।

वीडियो को छत्तीसगढ़ कैडर के एक आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने शेयर किया है। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'भारतीय बास्केटबॉल टीम इसे ढूंढ रही है।'

Indian basket ball team is searching for her. pic.twitter.com/hE2dBy7nAu