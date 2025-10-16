Highlights VIDEO: रेलवे स्टेशन पर हुई महिला की डिलीवरी, डॉक्टर ने वीडियो कॉल पर की मदद, देखें वायरल वीडियो

Woman Delivers Baby at Railway Station: मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेशन से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां आमिर खान की फिल्म 3 Idiots की तरह ही एक शख्स ने अपनी डॉक्टर दोस्त की मदद से महिला की डिलीवरी करवाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार महिला को ट्रेन के अंदर अचानक प्रसव पीड़ा हुई जिसके बाद एक शख्स ने ट्रेन की इमरजैंसी चेन खींची। जिसके बाद शख्स ने एम्बुलेंस को कॉल किया मगर एम्बुलेंस के आने से पहले ही, एक महिला डॉक्टर ने वीडियो कॉल की मदद से डिलीवरी करवाने में मदद की और बच्चे का सुरक्षित जन्म करवा दिया गया, वीडियो देखने के बाद लोग युवक की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं।

Web Title: Woman Delivers Baby at Railway Station, Doctor helps over video call, watch viral video