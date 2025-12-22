VIDEO: सड़क पर घूम रहा था लकड़बग्घा, ग्रामीणों में दहशत का माहौल

महोबा के ग्रामीण इलाकों में दहशत फैलाने वाले एक जंगली लकड़बग्घे को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया है। कड़ी मशक्कत के बाद उसे पिंजरे में कैद किया गया, जिससे गांव वालों ने राहत की सांस ली है। अब वन विभाग उसे सुरक्षित रूप से घने जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। कबरई क्षेत्र के सिरसी कलां, गहरा और कहरा समेत कई गांवों में यह लकड़बग्घा सड़कों, खेतों और रिहायशी इलाकों के आसपास घूमता नजर आ रहा था। बीच सड़क पर दिखने का वीडियो सामने आने के बाद डर और बढ़ गया था। किसान फसलों की रखवाली नहीं कर पा रहे थे, वहीं बच्चों और मवेशियों को लेकर भी चिंता बनी हुई थी। सूचना मिलते ही रेंज ऑफिसर राजू श्रीवास की अगुवाई में वन विभाग की टीम ने इलाके में निगरानी बढ़ाई और घेराबंदी कर दो दिन के भीतर इस जानवर को पकड़ने में सफलता हासिल की।

सड़क पर घूम रहा था जंगली हाइना, चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत



यूपी के महोबा में लकड़बग्घे की चहलकदमी से ग्रामीणों में दशहत का माहौल बना हुआ था. लोग अपने खेतों में जाने से भी डर रहे थे. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लकड़बग्घे को पकड़ लिया.… pic.twitter.com/i8T5dVIyzC — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) December 22, 2025

