Pervez Musharraf: लेकिन अगर आप मेरी राय मानो तो आप ‘हेयरकट’ में अच्छे दिखते हो, बाल मत कटवाना, देखें वीडियो

Pervez Musharraf: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल (सेवानिवृत्त) परवेज मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया। वह हमेशा भारत-पाक क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता का आनंद लेते थे और एक बार उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एम एस धोनी को लंबे बाल नहीं कटाने की सलाह भी दी थी।

भारत ने द्विपक्षीय श्रृंखला के लिये पिछली बार पाकिस्तान का दौरा 2006 में किया था। लाहौर में एक दिवसीय मैच के दौरान पुरस्कार वितरण समारोह में तब राष्ट्रपति मुशर्रफ ने धोनी के ‘हेयरस्टाइल’ की प्रशंसा की थी और भारतीय क्रिकेट टीम को मैच जीतने की बधाई भी दी थी।

An historic moment which is unforgettable...general musharraf speaking to dhoni bout his hairdo..most stylish captain soo far pic.twitter.com/I5ypm9actD