Highlights WATCH: नाले में गिरा स्कूटी सवार, बाल-बाल बची जान, गाजियाबाद की घटना

VIRAL VIDEO: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के गौर ग्रीन सिटी मार्केट से हादसे का हैरान कर देना वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक स्कूटी सवार शख्स स्कूटी बैक कर रहा होता है और पीछे खुला नाला होता है जिसमें वो गिर जाता है। गनीमत रही की पास ही में दो बच्चों ने ये घटना देखी और शोर मचा कर लोगों को बुला लिया और शख्स को बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल शख्स ठीक बताया जा रहा है वहीं लोगों का कहना है की नगर निगम द्वारा नाले को साफ़ करने के लिए खोला गया था मगर उसे ढका नहीं गया।

English summary :

Watch Scooty Rider Fall in to Open Drain, incident from Ghaziabad

