"राम और रावण सीता की सुंदरता के पीछे पागल थे", राजस्थान कांग्रेस विधायक और मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का विवादित बयान, देखें वीडियो

जयपुरः अपने कई बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले राजस्थान के सैनिक कल्याण राज्यमंत्री राजेन्द्र गुढ़ा के एक और बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट, दोनों उनके पीछे भाग रहे हैं तो उनमें कुछ तो ‘क्वालिटी’ होगी।

यह कथित वायरल वीडियो सोमवार को झुंझुनू के गुढ़ागौड़जी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक कार्यक्रम का है। इसमें राजेन्द्र गुढ़ा यह कहते हुए नजर आ रहे हैं,‘‘ ..सीता माता की सुंदरता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उनके आकर्षण के कारण ही श्री राम और रावण जैसे अद्भुत इंसान पागल हो गये। उनकी सुंदरता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सीता माता तो सुंदर थीं।’’

उन्होंने कहा ,‘‘आज सचिन पायलट और गहलोत दोनों ‘भाग रहया है थारे भाई के लिये’(यानी भाग रहे हैं आपके भाई के लिए)… तो (आपके भाई में) कोई ‘क्वालिटी’ तो होगी।’’ इस विवादित वीडियो के बारे में पूछे जाने पर गुढ़ा ने मंगलवार को कहा कि 'वह भगवान राम के वंशज हैं और सीता मैया मां जगदंबा हैं। उनकी सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम और रावण जैसे लोग उनके कायल थे।’’ उन्होंने कहा,‘‘आज मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री पायलट दोनों मेरे पीछे भाग रहे हैं।

Moment, you think this is the lowest Congress can fall to please their votebank, but its dimwit leaders will disappoint you.



"Ram and Ravan were mad behind Sita’s beauty."



These are the words of Rajasthan Minister @RajendraGudhapic.twitter.com/8WqLJn2fY9