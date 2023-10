Watch: तेलंगाना में सड़क किनारे राहुल गांधी ने बनाया डोसा, लोगों के साथ व्यंजन का लिया आनंद; वीडियो वायरल

तेलंगाना:कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी का सड़क किनारे खड़ी एक दुकान पर डोसा बनाने का दिलचस्प वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी कैसे अपने हाथों से डोसा बना रहे हैं और बनाने के बाद उसे वहीं, सड़क पर बैठ कर लोगों के साथ खा रहे हैं। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इसकी वीडियो भी शेयर की गई है।

गौरतलब है कि राहुल गांधी अपनी 'विजयभेरी यात्रा' पर थे जो एक पैदल मार्च था जो उन्होंने राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले तेलंगाना के लोगों से जुड़ने के लिए किया था।

शुक्रवार को, जगतियाल की यात्रा के दौरान, गांधी नुकापल्ली (एनएसी) बस स्टॉप पर रुके और सड़क किनारे टिफिन ठेले पर दक्षिण भारतीय व्यंजन बनाकर अपने पाक कौशल को आजमाया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सड़क किनारे स्टाल पर डोसा बनाते हुए गांधी का एक वीडियो साझा किया। क्लिप में वह गर्म तवे पर डोसा बैटर डालते, उसे कटोरे से फैलाते और पलटते नजर आ रहे हैं। प्रक्रिया शुरू करने से पहले, वह संभवतः स्ट्रीट वेंडर से पकवान बनाने की प्रक्रिया के बारे में पूछते हुए भी देखा जाता है। दूसरी ओर, भोजनालय की दुकान के मालिक और अन्य लोग कांग्रेस नेता का मार्गदर्शन करते नजर आ रहे हैं।

क्लिप के अंत में, गांधी लोगों को डोसा परोसते हैं, जो उनका उत्साहवर्धन करते हुए दिखाई देते हैं। आईएनसी ने दिल वाले इमोजी के साथ पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "राहुल अन्ना।" एक अलग पोस्ट में, कांग्रेस ने सड़क किनारे स्टॉल पर गांधी की तस्वीरों की एक श्रृंखला भी साझा की।

कैप्शन में लिखा, "राजनीतिक मंच से लेकर डोसा तवे तक! @RahulGandhi जी कोंडागट्टू शहर में कुछ स्वादिष्ट मसाला डोसा बनाकर चीजों को मसालेदार बना रहे हैं। बदलाव की चाहत रखने वाले नेता!"

