Highlights VIDEO: गोमूत्र पीता पुलिसकर्मी!, 1.2 मिलियन बार देखा गया वीडियो...

Watch Policeman Drinking Cow Urine: भारत में लोग गाय को पूजते हैं और मां का दर्जा देते हैं, ऐसे में गोमूत्र पीना आम बात है मगर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी गोमूत्र पीता है और बाद में गाय का आशीर्वाद लेता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो को 1.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है, वायरल वीडियो को सोशल मीडिया एक्स पर @RadioGenoa नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है।

