कुल्लूः आनी बस स्टैंड के पास ताश के पत्तों की तरह गिरी कई इमारतें, देखें वीडियो

Highlights हाल ही में सभी इमारतों को खाली करा लिया गया था। इमारतों में दुकान, बैंक और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान थे। बारिश संबंधित घटनाओं में करीब 120 लोगों की मौत हुई है।

शिमलाः हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के अन्नी इलाके में बृहस्पतिवार को कम से कम आठ इमारतें ढह गईं, जिन्हें हाल में हुई भारी बारिश की वजह से दरारें पड़ने के बाद असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इमारतों के धराशायी होने की वजह से आसपास धूल का गुबार और मलबा बिखर गया।

मौके पर मौजूद अन्नी के उप संभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) नरेश वर्मा ने कहा कि इन इमारतों में दुकान, बैंक और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान थे। इमारतों में चार-पांच दिन पहले दरारें आ गई थीं तथा इन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि हाल ही में सभी इमारतों को खाली करा लिया गया था।

Scary visuals from Anni in the Kullu district of Himachal Pradesh show several buildings collapsing. #HimachalDisaster#HimachalPradesh#Kullupic.twitter.com/XSeyeBEO3B