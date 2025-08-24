कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बाद कांग्रेस विधायक एचडी रंगनाथ ने भी ‘नमस्ते सदा वत्सले’ की शुरुआती पंक्तियां गाईं, देखिए वीडियो

Highlights आरएसएस की प्रार्थना की कुछ पंक्तियां गाकर सबको चौंका दिया था। प्रार्थना गीत की शुरुआती पंक्तियां रविवार को गाईं और उसकी प्रशंसा की। संघ के प्रार्थना गीत ‘नमस्ते सदा वत्सले’ की शुरुआती पंक्तियां गाईं।

तुमकुरुः कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की तरह सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक एच.डी. रंगनाथ ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रार्थना गीत की शुरुआती पंक्तियां रविवार को गाईं और उसकी प्रशंसा की। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार ने 21 अगस्त को राज्य विधानसभा में चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ पर चर्चा के दौरान आरएसएस की प्रार्थना की कुछ पंक्तियां गाकर सबको चौंका दिया था। ‘इंडियन प्रीमियर लीग’ में ‘रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु’ की जीत के बाद आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

रंगनाथ ने भी तुमकुरु जिले के कुनिगल में पत्रकारों से बात करते हुए संघ के प्रार्थना गीत ‘नमस्ते सदा वत्सले’ की शुरुआती पंक्तियां गाईं। विधायक ने संघ के प्रार्थना गीत को ‘‘बहुत अच्छा गीत’’ बताते हुए कहा कि उप-मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में गाए जाने के बाद उन्होंने भी इसे सुना। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने इसका अर्थ पढ़ा। इसमें कहा गया है कि हमें उस धरती को नमन करना चाहिए जहां हम पैदा हुए हैं।

मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। हमारी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और हमें दूसरों की अच्छी बातें स्वीकार करनी चाहिए।’’ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना करते हुए कहा, ‘‘दक्षिणपंथी लोग जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करने पर जोर देते हैं जिसका हम विरोध करते हैं। उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से कभी मेल नहीं खा सकती लेकिन अगर कोई संघ का गीत गाता है तो इसमें गलत क्या है? मैं तो बस यही सवाल पूछ रहा हूं।’’

Web Title: watch Karnataka Deputy Chief Minister DK Shivakumar Congress MLA HD Ranganath also song lines RSS prayer song and praised it see video