साहब मुझे बचा लो?, पत्नी नसीमुन रात में नागिन बन डसती और सोने नहीं देती?, पति मेराज का बुरा हाल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 7, 2025 17:51 IST2025-10-07T17:51:15+5:302025-10-07T17:51:57+5:30
शिकायतकर्ता ने चार अक्टूबर को आयोजित समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के समक्ष अपनी आपबीती सुनाई।
सीतापुरः जिले के महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि उसकी पत्नी रात में ‘नागिन’ बनकर उसे डराती है और सोने नहीं देती। शिकायतकर्ता की पहचान महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के मेराज के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता ने चार अक्टूबर को आयोजित समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के समक्ष अपनी आपबीती सुनाई।
मेराज ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी नसीमुन मानसिक रूप से अस्थिर है और रात को ‘‘नागिन’’ बनकर फुफकारती है तथा उसे डराती रहती है। उसने कहा कि उसके बार-बार गुहार लगाने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उसे मदद के लिए जिला प्रशासन से संपर्क करना पड़ा।
सीतापुर में अजब मामला-पति का दावा, पत्नी रात में नागिन बन जाती है, फुफकारती है और डंसने को दौड़ती है। डरे-सहमे पति ने DM से लगाई गुहार। लोग बोले-ये तो फिल्मों से भी बढ़कर निकली कहानी! pic.twitter.com/1iD3dzjxyk— निशीकांत त्रिवेदी 🇮🇳 (@nishikantlive) October 7, 2025
कथित तौर पर अधिकारी इस असामान्य शिकायत से हैरान रह गए। शिकायत के बाद, जिलाधिकारी ने महमूदाबाद थाने को मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है।’’
ओडिशा: जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी की हत्या की
ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक व्यक्ति ने जमीन विवाद में अपने बड़े भाई और भाभी की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान एनएम मुंडा (57) और उनकी पत्नी शोभा मुंडा (50) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार रात जिले के बिश्रा प्रखंड के चिरुबेड़ा गांव में हुई।
पुलिस ने बताया कि गांव में ही रहने वाले नामजंग मुंडा (35) ने लंबे समय से जारी जमीन विवाद में अपने बड़े भाई एनएम मुंडा और भाभी शोभा की हत्या कर दी। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी नामजंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच जारी है।