साहब मुझे बचा लो?, पत्नी नसीमुन रात में नागिन बन डसती और सोने नहीं देती?, पति मेराज का बुरा हाल

Highlights रात को ‘‘नागिन’’ बनकर फुफकारती है तथा उसे डराती रहती है। मदद के लिए जिला प्रशासन से संपर्क करना पड़ा।

सीतापुरः जिले के महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि उसकी पत्नी रात में ‘नागिन’ बनकर उसे डराती है और सोने नहीं देती। शिकायतकर्ता की पहचान महमूदाबाद तहसील के लोधासा गांव के मेराज के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता ने चार अक्टूबर को आयोजित समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के समक्ष अपनी आपबीती सुनाई।

मेराज ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी नसीमुन मानसिक रूप से अस्थिर है और रात को ‘‘नागिन’’ बनकर फुफकारती है तथा उसे डराती रहती है। उसने कहा कि उसके बार-बार गुहार लगाने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उसे मदद के लिए जिला प्रशासन से संपर्क करना पड़ा।

कथित तौर पर अधिकारी इस असामान्य शिकायत से हैरान रह गए। शिकायत के बाद, जिलाधिकारी ने महमूदाबाद थाने को मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘शिकायत प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है।’’

ओडिशा: जमीन विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी की हत्या की

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक व्यक्ति ने जमीन विवाद में अपने बड़े भाई और भाभी की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान एनएम मुंडा (57) और उनकी पत्नी शोभा मुंडा (50) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार रात जिले के बिश्रा प्रखंड के चिरुबेड़ा गांव में हुई।

पुलिस ने बताया कि गांव में ही रहने वाले नामजंग मुंडा (35) ने लंबे समय से जारी जमीन विवाद में अपने बड़े भाई एनएम मुंडा और भाभी शोभा की हत्या कर दी। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी नामजंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच जारी है।

