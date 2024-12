Highlights VIDEO: पेड़ पर चढ़ा शैतान!, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल...

Watch Python Viral Video: फिल्मों और कहानियों में आपने कई फीट लंबे एनाकोंडा और अजगर जरूर देखे और सुनें होंगे, ऐसा ही एक डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वायरल वीडियो में करीब 10 फीट उंचे पेड़ के करीब एक अजगर हवा में ऊपर उठ जाता है और सीधा पेड़ के तने पर चढ़ जाता है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं की इतना विशाल और डरावना अजगर कैसे कई फीट उंचा हवा में उठ सकता है।

Another day in the wilderness of India💕

( so huge that fits into the record book) pic.twitter.com/2W9u81tCbP