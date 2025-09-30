Garba Perform: एक-दूसरे का दामन नहीं छोड़ेंगे?, पति कृष्ण पाल के साथ नृत्य करते समय 19 वर्षीय नवविवाहित पत्नी सोनम की मौत, देखिए वीडियो

Highlights घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक पैमाने पर साझा किया जा रहा है। दर्शकों को लगता है कि यह उसके नृत्य का हिस्सा है, इसलिए उनमें से कुछ हंसने लग जाते हैं। मौत कई लोगों के सामने हुई और किसी साजिश का कोई संदेह नहीं था,

खरगोनः मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक गरबा कार्यक्रम में अपने पति के साथ नृत्य करते समय 19 वर्षीय नवविवाहित महिला की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर बीकन गांव के संत सिंगाजी मंदिर में रविवार रात हुई। उन्होंने बताया कि महिला के परिजनों की ओर से इस मामले की सूचना पुलिस को नहीं दी गई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक पैमाने पर साझा किया जा रहा है।

वीडियो में महिला को अपने पति के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने एक मंच पर बॉलीवुड के गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। कुछ क्षण बाद, अचानक वह फर्श पर गिर जाती है। वहां मौजूद दर्शकों को लगता है कि यह उसके नृत्य का हिस्सा है, इसलिए उनमें से कुछ हंसने लग जाते हैं।

स्थानीय लोगों ने बताया कि जब सोनम नाम की महिला अपने पति के प्रयासों के बावजूद नहीं हिली, तो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने उसे मृत घोषित कर दिया। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि सोनम की इसी साल मई में कृष्ण पाल के साथ शादी हुई थी। उन्होंने बताया कि चूंकि मौत कई लोगों के सामने हुई और किसी साजिश का कोई संदेह नहीं था,

इसलिए परिवार ने सोमवार को बिना पोस्टमार्टम के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। भीकनगांव थाना प्रभारी गुलाब सिंह रावत ने कहा कि पुलिस को सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ही घटना के बारे में पता चला और मौत के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

