Highlights VIDEO: कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर टीटी और यात्री के बीच जबरदस्त मारपीट, देखें वायरल वीडियो

Fight Between TT And passengers at Kanpur Central Station: कानपुर सेंट्रल स्टेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें टीटी और एक युवक के बीच जमकर मारपीट हो रही है। टीटी और युवक एक दूसरे को थप्पड़ और लातों से मारते नजर आ रहे हैं, रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला की दोनों लोग रेलवे कर्मचारी है। एक ट्रेन में बॉक्स पोर्टर का काम करता है वहीं दूसरा टीटी है, वीडियो में नजर आ रहा है की कुछ लोग बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं मगर दोनों युवक मानने को तैयार नहीं होते।

Watch Fight Between TT And passengers at Kanpur Central Station Video Viral

