बुर्का को लेकर बवाल, छात्र और छात्रा को अलग बैठाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

कक्षा के अंदर बुर्का पहने छात्राओं और छात्रों को एक दीवार से अलग बैठाया गया है। 

Highlightsबुर्का पहनी छात्राएँ एक तरफ बैठी हैं और पुरुष छात्र दूसरी तरफ बँटे हुए हैं।इस विवादास्पद क्लिप में एक कक्षा दिखाई गई है।दीवार से अलग खड़े छात्रों को दिखाया गया है।

कोचीनःकेरल के कोचीन में बुर्का को लेकर विवाद हो गया है। केरल का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कक्षा के अंदर बुर्का पहने छात्राओं और छात्रों को एक दीवार से अलग बैठाया गया है। कक्षा के अंदर बुर्का पहने छात्राओं और एक दीवार से अलग खड़े छात्रों को दिखाया गया है। इस वीडियो ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक भेदभाव और इस्लामी रूढ़िवाद के बढ़ते प्रभाव पर बहस फिर से छेड़ दी है। इस विवादास्पद क्लिप में एक कक्षा दिखाई गई है, जहाँ बुर्का पहनी छात्राएँ एक तरफ बैठी हैं और पुरुष छात्र दूसरी तरफ बँटे हुए हैं।

पोशाक और टोपी पहने एक पुरुष प्रशिक्षक बैंगनी रंग की सजावट के बीच व्याख्यान दे रहा है। कई ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं ने केरल में बढ़ते इस्लामी प्रभाव की एक स्पष्ट याद दिलाने वाला दृश्य बताया है। घटना कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CUSAT) में कथित तौर पर इस्लामी समूहों द्वारा आयोजित एक 'प्रोफकॉन' कार्यक्रम के दृश्यों की इसी तरह की आलोचना के तुरंत बाद हुई है।

वीडियो में हिजाब पहने छात्राओं को तालिबानी शैली के अलगाव के तहत पुरुष उपस्थित लोगों से अलग बैठाया गया था, जहाँ पुरुषों को आगे की पंक्तियों में और महिलाओं को एक अस्थायी कपड़े के पर्दे के पीछे बैठाया गया था। केरल ने पिछले कुछ वर्षों में इस्लामी प्रभाव में वृद्धि और वहाबी इस्लामी रूढ़िवाद के प्रसार को देखा है।

यह बदलाव इस्लामी संगठनों और खाड़ी देशों से हिंदू-बहुल धर्मनिरपेक्ष भारत के इस्लामीकरण के लिए विदेशी धन द्वारा संचालित है। 2021 में, यह बताया गया था कि दुनिया भर के कट्टरपंथी इस्लामी संगठन भारत में इस्लामवाद को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित कर रहे हैं।

